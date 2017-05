Ben & Jerry’s bane sorvete com 2 bolas do mesmo sabor – pelos direitos LGBT

Conhecida por se posicionar abertamente a favor da causa LGBT, a Ben & Jerry’s agora teve uma ideia para apoiar o casamento entre pessoas do mesmo sexo na Austrália. A fabricante de sorvetes baniu, pelo menos temporariamente, a venda de 2 bolas do mesmo sabor em um mesmo cone ou copinho – até que o casamento gay seja legalizado no país. A iniciativa é válida para todas as suas 26 lojas na Austrália. “Estamos banindo 2 bolas do mesmo sabor e encorajando nossos fãs a contactarem seus representantes do parlamento para dizer a eles que a hora chegou – legalizem o casamento entre pessoas do mesmo sexo! O amor vem em todos os sabores!”, declara a empresa em seu site. Saiu no Mashable.

Ben & Jerry’s is banning same scoop marriage pic.twitter.com/v9WcopyF4H — David (@BronzeShow) 24 de maio de 2017

