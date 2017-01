Big Brother começa hj, internet nao se conforma com ausência de Pedro Bial

“Falem bem, falem mal, mas falem de mim” – esse bem poderia ser o lema do Big Brother Brasil na internet, já que o reality show atrai comentários de amor e ódio praticamente na mesma medida. Mais uma prova disso é que hoje, dia de sua estreia, o programa já conseguir subir com força uma hashtag para os Trending Topics do Twitter. Usando #BBBSemBialÉTipo, os usuários da rede social demonstram seu descontentamento com a substituiçao de Pedro Bial por Tiago Leifert, novo apresentador do reality – veja alguns tuites abaixo.

Tentando engolir o Tiago Leifert na apresentação do BBB #BBBsemBialÉTipo pic.twitter.com/EiGWUsyHf4 — Matheus com H (@MahSaloto) 23 de janeiro de 2017

#BBBSemBialÉTipo Justin sem Bieber

Katy sem Perry

Miley sem Cyrus

Demi sem Lovato

Jorge sem Mateus

Selena sem Gomez

Ariana sem Grande — Breno (@Ja_escultei) 23 de janeiro de 2017

#BBBSemBialÉTipo Pizza sem queijo

Hambúrger sem carne

Coca sem gás

Biscoito sem recheio

Pão sem manteiga

Arroz sem feijão#BBB17 É HOJEEEE — Isaac Nervoso (@IsaacNervoso) 23 de janeiro de 2017

#BBBSemBialÉTipo o encontro com fátima bernardes sem a fátima bernardes — Joseane (@jooseeanee) 23 de janeiro de 2017

#BBBSemBialÉTipo

Lauren sem Camila

Harry sem Louis

Arroz sem feijão

Queijo sem goiabada

Lua sem Sol

E assim vai… — lay (@thisladyxxx) 23 de janeiro de 2017

#BBBSemBialÉTipo a música da vinheta sem o Paulo Ricardo — Frank/ É HOJE (@DeFeriasComigo) 23 de janeiro de 2017

publicidade publicidade