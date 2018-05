BK sugere q consumidores desistam de seus voos em troca de 1 Whopper

Na tentativa de mostrar que seus clientes amam o Whopper de paixao, o Burger King surge com as ideias mais malucas. A mais recente é sugerir que as pessoas comprem passagem aéreas mas desistam do voo em troca de um hambúrguer. Explica-se – na Romênia, o único restaurante da rede fica no aeroporto de Bucareste, já na área de embarque. Ou seja, para comer no BK vc necessariamente precisa estar viajando para algum lugar. Por isso, a rede de fast-food criou um site – o ‘Whopper No-show – em que os consumidores podem comprar passagens aéreas baratas (há passagens por 6 euros, por exemplo) e, depois de passar pelo raio-x do aeroporto, entregar seu cartao de embarque no BK em troca de um Whopper. Detalhe – a oferta só é válida depois que o aviao decolar. A ideia é da Publicis da Romênia e o Burger King diz que a açao está dando certo – provavelmente nao diria o contrário, nao é mesmo? ;-) Saiu na Creativity.

