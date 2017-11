Blue Bus no Web Summit 2017 | Da robô Sophia ao ativismo de Al Gore

Acompanhar o que aconteceu nesses últimos 3 dias no Web Summit – “o maior evento de tecnologia, inovaçao e empreendedorismo do mundo”-, foi quase uma missao impossível para as milhares de pessoas que passaram pelo Parque das Naçoes, em Lisboa. Havia de tudo neste grande espaço de conhecimento e diversoes para ‘geek’, ‘nerd’, investidor, palestrante, jornalista e curioso nenhum botar defeito. O ‘timing’ era do aqui e agora, onde nao faltaram as atraçoes do programa e algumas surpresas.

A robô Sophia foi uma delas, roubando a cena logo que chegou e recebendo muitos aplausos da plateia, mesmo quando disse que “no futuro irá ficar com o emprego dos humanos” – menos Sophia, menos, mas vamos aguardar… Outro, que nao deixou pra depois, foi o responsável pelo departamento de produto da Uber, Jeff Holden. Na sua concorrida palestra informou que a “a UberAir vai estar nos céus de Los Angeles em 2020. Esse é o princípio do fim do carro”. Sao aeronaves sem emissoes poluentes e com decolagens e aterrissagens na vertical, onde uma viagem que normalmente duraria 1 hora e 20 minutos, por ar será reduzida a menos de 30 minutos, prometeu. Outra – essa uma pergunta sobre esporte, com resposta imediata relacionada aos videojogos que deixou a plateia pra lá de animada. Poderá o eSport ser uma modalidade olímpica? Para Ralph Reichert, um dos nomes mais conhecidos desses jogos de computador, é só uma questao de tempo, justificando que, atualmente, um evento ao vivo de eSport pode atrair cerca de 40.000 pessoas e mais umas dezenas de milhares via internet. Sao os futuros atletas dos videojogos, por que nao?

Apesar da grande quantidade de palestras e produtos, nada ficou ao acaso. Que o diga os 2 jovens estudantes portugueses de 16 anos que conseguiram entrar no Web Summit para “apresentar ao mundo” o seu sonho de criar uma plataforma online para consertar celulares. Ou um dos oradores, o ‘rapper’ e produtor haitiano Wyclef Jean, fundador dos Fugees, que aproveitou o momento para avisar que está reunindo contatos de programadores informáticos que o ajudem a inventar a 1ª guitarra de ‘hip-hop’. Fica a dica para os interessados…

Talvez para lembrar que ainda somos humanos, venceu o concurso de melhor ‘startup’ do ano a empresa francesa Lifeina ao criar um mini frigorífico portátil para o transporte de medicamentos, que variam entre os 2 e 8 graus centígrados, com um dispositivo que avisa ao usuário quando deve tomar a medicaçao. Para encerrar essa verdadeira maratona, a palestra do antigo vice-presidente americano e Nobel da Paz, Al Gore, com suas ‘verdades inconvenientes’. Logo que subiu ao palco, avisou que nao vinha falar de política e sim do clima. Veio também “recrutar” pessoas para salvar o planeta – “Vamos cumprir o nosso papel, apesar de Donald Trump”, declarou debaixo de enormes aplausos.

O Web Summit terminou e deixou no ar algo mais além da luz dos celulares acesos na despedida – uma urgência que gritava pelo futuro que, para muitos, ainda nem começou. Mais uma verdade inconveniente?

publicidade publicidade