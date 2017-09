‘Blue Planet II’, da BBC, traz nova versao de ‘Bloom’, do Radiohead – ouça aqui

Nessa 4ª feira, dia 27, foi lançado em Londres o promo vídeo da série ‘Blue Planet II‘, que traz a nova e linda versao de ‘Bloom’, do Radiohead, recriada em parceria com o premiado maestro Hans Zimmer. Veja abaixo os 2 links – o video com a música e o outro, gravado no estúdio, que traz entrevistas com Thom Yorke, Hans Zimmer e orquestra. No Brasil, ‘Blue Planet II‘, produçao da BBC, estreia em 2018 pelo canal Discovery.

