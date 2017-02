Boneco de Van Gogh com a orelha removível – para fãs de arte e colecionadores

Projeto do ‘Today Is Art Day’, esse bonequinho de Vincent Van Gogh traz o pintor pós-impressionista vestido com um casaco azul, pincel na mao e um girassol na lapela. O detalhe mais curioso, no entanto, sao as orelhas – ambas removíveis (apesar do artista holandês ter cortado apenas a sua orelha esquerda). O dinheiro para produçao do boneco está sendo levantado através de uma campanha de financiamento coletivo no Kickstarter. Aliás, dos 20 mil dólares canadenses pretendidos, já foram arrecadados mais de 65 mil, com 31 dias de campanha ainda pela frente. Quem quiser garantir o seu deve contribuir com USD 21, cerca de R$ 65 – o boneco vem ainda com uma réplica em miniatura de ‘A Noite Estrelada’, uma das obras mais famosas de Van Gogh. Com Bored Panda.

