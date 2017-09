Boris Casoy é condenado a indenizar gari por comentário ofensivo

A Justiça condenou Boris Casoy e a Band a indenizarem o gari José Domingos de Melo por causa de um comentário ofensivo feito pelo apresentador 8 anos atrás. Em 2009, após uma entrevista com o gari desejando ‘Feliz Natal’ aos telespectadores ter ido ao ar, vazou o áudio de Casoy dizendo a seguinte frase: “Que merda, 2 lixeiros desejando felicidades do alto das suas vassouras. O mais baixo da escala do trabalho“. O pagamento, que já foi feito, era de R$ 21 mil – mas, após ser corrigido, chegou a R$ 60 mil. Segundo o Portal Imprensa, Melo deve usar o dinheiro para pagar suas dívidas, ajudar a mãe que vive em Pernambuco e reformar sua casa.

