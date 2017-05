“Brasil está afundando como o Titanic” – a cobertura da mídia internacional

Jornais de todo o mundo repercutem hoje as mais recentes denúncias de corrupçao contra o governo Temer e seus aliados. Confira abaixo algumas das matérias veiculadas por publicaçoes internacionais na manhã desta 5ª feira, dia 18 de maio.

“Por que o Brasil está afundando como o Titanic hoje” – Forbes, EUA



“Açoes brasileiras caem 10% depois de denúncias de suborno de Temer” – Financial Times, EUA



“Brasil em turbulência com Presidente Temer supostamente gravado combinando suborno” – Globe and Mail, Canadá



“Brasil: gravaçoes explosivas implicam Presidente Michel Temer em suborno” – Guardian, Reino Unido

“Escândalo no Brasil” – matéria de capa do El Comercio, do Peru

“Gravaram Temer endossando suborno” – matéria de capa do El Pais, Uruguai



“Brasil em choque: uma gravaçao oculta compromete Temer” – matéria de capa do La Nacion, Argentina





“Bolsa brasileira suspende negociaçoes de açoes depois de escândalo de suborno” – Lusa, Portugal



“Presidente do Brasil resiste a pedidos para renunciar” – USNews, EUA

“Presidente do Brasil Temer sofre pedidos de impeachment depois do surgimento de acusaçoes de suborno” – RT, Rússia



