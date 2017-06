Brasil no #CannesLions2016 | 90 Leoes e título de Agência do Ano para AlmapBBDO

O Brasil encerra o Festival Internacional de Criatividade de Cannes deste ano levando para casa 90 Leoes – 10 de Ouro, 22 de Prata e 58 de Bronze. É o 3º país mais premiado nesta ediçao do festival, atrás apenas de Estados Unidos, com 354 Leoes, e Reino Unido, que faturou 164 Leoes. É do Brasil também a Agência do Ano – a AlmapBBDO, que conquistou 21 Leoes (3 de Ouro, 6 de Prata e 12 de Bronze). Em 2º lugar ficou a Grey de Nova Iorque e, em 3º, a INGO, de Estocolmo. Destaque também para Marcello Serpa, que foi homenageado com o Lion of St. Mark. O título de Holding do Ano ficou com a WPP e o de Rede de Agências do Ano, com a Ogilvy & Mather. A Agência Independente do Ano é a Droga5, de Nova Iorque. O Palme d’Or, que premia a melhor produtora, ficou com a Tool, dos EUA, e o Creative Marketer of the Year, com a Samsung Electronics.

