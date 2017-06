Brasil prova seu poder como exportador de memes – agora com a Cuca, do Sítio

A política brasileira pode andar de mal a pior, mas pelo menos em um quesito o Brasil vem se consagrando como líder mundial – a exportaçao de memes. Caso você nao saiba, uma personagem bem brasileira caiu nas graças da internet nos últimos dias. Matérias do BuzzFeed – em inglês e em português – relatam como Cuca, um dos principais seres mitológicos do folclore brasileiro, popularizada pelo ‘Sítio do Picapau Amarelo’, de Monteiro Lobato, tomou conta do Twitter desde a última 5ª feira. Tudo começou com um GIF inocente compartilhado no microblog (o 1º mais abaixo), e logo a Cuca caiu nas graças do público e outros GIFs e imagens da bruxa-jacaré passaram a servir de ilustraçao para os mais diversos assuntos. Até a ícone gay ela foi promovida. A verdade é que o Twitter se apaixonou e a vocaçao de Cuca para virar meme finalmente foi descoberta – ‘Cuca the Alligator’ inclusive já consta no acervo do Know Your Meme, a enciclopédia virtual que reúne todos os memes registrados até hoje.

I just saved so many gifs of this crocodile pic.twitter.com/GHNKS2vzVA — i’ll be your (@SinnerlnSecret) 15 de junho de 2017

gay twitter: babadook is the new gay icon!!! three days later: pic.twitter.com/9pF9kjq4w7 — T. Kyle 🏳️‍🌈 (@tkylemac) 16 de junho de 2017

Someone: “hey can I see your phone?” Me: “yeah one sec” pic.twitter.com/vpb3jpfIc3 — Levi ❣️ (@lcveswift) 15 de junho de 2017

I’ve spent my night making new gifs of Cuca and her friends from Sítio do Pica-Pau Amarelo. They are iconic. pic.twitter.com/EbMPMGfnt1 — Calvin (@calvinstowell) 16 de junho de 2017

I need to know the origin of where these GIFs come from, because this alligator is just iconic already to me. pic.twitter.com/Qe7YPKkQPG — N I C H O L Λ S (@Creat1ve) 15 de junho de 2017

cuca ja é um dos memes mais usados pelos gringos se a gente vivesse de exportação de meme o pib do brasil crescia pic.twitter.com/oZvMiMGAJQ — saninha (@jaurgy) 15 de junho de 2017

eu não acredito q eu vivi pra ver a cuca se tornar meme internacional caralho eu amo demais a internet pic.twitter.com/uBStS9afvh — enrico (@enpobre) 16 de junho de 2017

os gifs do brasil são os melhores

teve a nazaré, a gretchen e a tulla e agora é a vez da cuca

a cuca vai dominar o mundo, ou atura ou surta pic.twitter.com/kZiFRd8sPE — matheus (@legendwary) 16 de junho de 2017

os gringos já estão usando gifs da cuca mais uma lenda brasileira que vai dominar o mundo pic.twitter.com/XZvgRtZ90B — willian (@sollgmz) 15 de junho de 2017

