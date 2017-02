Brasil tem 24 entre os TOP 100 YouTubers mais influentes do mundo – veja o ranking

A rede Snack divulgou um novo ranking com os YouTubers brasileiros entre os 100 mais influentes do mundo. A pesquisa, realizada em outubro pela Snack Intelligence, mediu a taxa de poder de influência do creator sobre a audiência do YouTube, que varia de 0 a 1000 e envolve métricas de engajamento, visualizaçoes, número de inscritos, frequência de publicaçao, atividade do canal, entre outros itens. Segundo o documento, o Brasil tem 24 YouTubers na lista dos 100 mais influentes do mundo. Whindersson Nunes é o 2º da lista, atrás apenas de Pew Die Pie. Já Felipe Neto aparece em 3º lugar. Entre os 10 mais influentes ainda está o canal brasileiro Rezende Evil, em 9º lugar. Veja o ranking na íntegra logo abaixo, com número que indica taxa de influência. De acordo com levantamento feito pela Cisco Systems, até 2019 o consumo de vídeo online será responsável por 85% de todo o uso da internet no mundo, totalizando cerca de 1 milhao de minutos de conteúdo circulando pela web por segundo. Em minutos assistidos, o Brasil tem o 2º maior YouTube do mundo. Para Nelson Botega, da rede Snack, “ter 1/4 de influenciadores entre os 100 maiores do mundo mostra como o Brasil, que por restriçoes da língua nao tem escala global no conteúdo como os EUA, ama o YouTube e seus protagonistas.”

