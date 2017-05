Brasil tem 4 entre os 10 YouTubers mais influentes do mundo – sabe quem sao?

Pesquisa realizada em junho pela Snack Intelligence, área de tendência da rede Snack responsável por pesquisas, monitoramento e análises do mercado de audiovisual digital, gerou o ranking dos YouTubers mais influentes do mundo. A análise mede a taxa de poder de influência do creator sobre a audiência do YouTube, que varia de 0 a 1000 e envolve métricas de engajamento, visualizaçoes, número de inscritos, frequência de publicaçao, atividade do canal, entre outros itens. Segundo o documento da Snack Intelligence, o Brasil tem 4 YouTubers entre os 10 dos mais influentes do mundo. O brasileiro Whindersson Nunes é o 2º da lista, atrás apenas de Pew Die Pie. Já Felipe Neto aparece em 3º lugar. Atrás deles estao El Rubius (elrubiusOMG), Markplier e de novo os brasileiros Julio Cociello (CanalCanalha) e Felipe Castanhari (Nostalgia), respectivamente em 6º e 7º lugares, seguidos de Casey Neistat, LeafyIsHere e KSI. De acordo com um levantamento feito pela Cisco Systems, até 2019 o consumo de vídeo online será responsável por 85% de todo o uso da internet no mundo. Algo que, segundo a empresa, seria equivalente a 1 milhao de minutos de conteúdo circulando pela web por segundo. Veja abaixo o ranking dos YouTubers com número que indica sua taxa de influência.

