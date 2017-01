Brasileira foi a 3ª mais mencionada no Twitter no Miss Universo 2016

A miss Tailândia, miss Filipinas e miss Brasil foram as participantes mais comentadas no Twitter no mundo durante o Miss Universo 2016 (@MissUniverse), transmitido na noite deste domingo (29) das Filipinas. No total, o evento gerou mais de 34 milhoes de tuites no mundo, no período das 19:00 de ontem a 1:10 desta 2ª feira (30). No Brasil, foram contabilizados 1,6 milhao de tuites. O maior pico de conversas no país sobre o evento foi às 23:26, quando as 9 finalistas foram anunciadas e a Miss Brasil, Raissa Santana, deixou a competiçao. O 2º maior foi às 22:50, quando a Miss Brasil foi anunciada entre as 13 finalistas. E o 3º pico foi às 23:40, com a repercussao sobre a eliminaçao da Miss Brasil. A francesa Iris Mittenaere foi a vencedora da 65ª ediçao do Miss Universo, seguida pela miss Haiti, Raquel Pelissier, e pela miss Colômbia, Andrea Tovar.

publicidade publicidade