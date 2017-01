Brasileira participa de projeto da DDB q amplia participaçao feminina na liderança criativa

A rede DDB anuncia o lançamento do ‘The Phyllis Project‘, uma iniciativa global que reconhece a importância do papel da mulher na indústria da criatividade e a necessidade da igualdade de gênero entre os líderes criativos. O projeto é uma homenagem a Phyllis Robinson, a 1ª líder feminina na DDB Worldwide. Doze mulheres criativas de diferentes escritórios da DDB ao redor do mundo foram eleitas para participar do programa, que, ao longo de 2 anos, oferece um plano de desenvolvimento individual para alavancar suas carreiras. No Brasil, Carla Cancellara é a criativa eleita. Carla chegou na DM9 há menos de 1 ano e registra trabalhos premiados pelo Festival de Cannes, The One Show e D&AD. A criativa será mentorada por um dos líderes do DDB Creative Council, conselho criativo do qual o vice-presidente da DM9DDB, Aricio Fortes, faz parte. “O mundo corporativo está, cada vez mais, reconhecendo os benefícios da diversidade na liderança: o Phyllis Project vem como uma iniciativa extraordinária da DDB para mudar a atual disparidade no departamento de criaçao. Estou muito feliz em participar desse projeto único no mundo, pois estarei cada vez mais preparada para encarar grandes desafios, além de saber que meu trabalho e meu potencial sao reconhecidos e a rede está investindo na minha carreira”, conta Carla Cancellara, redatora da DM9DDB. | Foto: Aricio Fortes, VP de Criaçao da DM9DDB, Carla Cancellara, redatora da DM9DDB e Maria Eduarda Lomanto, VP de RH da DM9DDB

