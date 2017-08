Brasileiro está assistindo mais TV do que nunca, diz Ibope

Os jovens daqui até assistem menos TV, mas o brasileiro nunca passou tantas horas diante da televisao quanto atualmente. Os dados sao da Kantar Ibope Media, que mede a audiência da TV no país. Se o público entre 4 e 24 anos compunha 30% dos telespectadores brasileiros em 2014, em 2017 essa porcentagem caiu para 24,5%. Mas as horas passadas em frente à TV cresceram – a TV aberta era vista, em média, durante 7 horas e 10 minutos em 2014; em 2017, sao 7 horas e 42 minutos. A TV paga também cresceu, de 4 horas e 38 minutos para 4 horas e 52 minutos. Talvez uma das explicaçoes seja que o crescimento do número de programas que sao vistos com o acompanhamento de uma 2ª tela – para participar da experiência de interaçao na internet, pelas redes sociais, as pessoas assistem mais TV, mesmo que façam isso enquanto usam outros aparelhos, como tablets e smartphones. As informaçoes sao do Notícias da TV.

