Brasileiro nunca assistiu tanta TV como agora – efeito da crise?

Quem avisa é o Daniel Castro – diz que, em 2016, o telespectador brasileiro passou em média 6 horas e 17 minutos por dia na frente da televisao. Sao 16 minutos a mais do que em 2015 e 1 hora a mais do que em 2010, segundo dados da Kantar Ibope Media. Os números consideram todo o tempo que os televisores permanecem ligados nos domicílios, seja sintonizados na TV aberta, fechada ou em plataformas online como YouTube e Netflix. Para o Notícias da TV, a principal responsável pelo disparo no crescimento do consumo de televisao é a crise econômica, já que, por falta de dinheiro, muita gente trocou o cinema e o teatro, por exemplo, pelas maratonas na frente da TV. A TV aberta, aliás, é a mídia mais consumida no televisor do brasileiro, em parte também pela crise pela qual passa, desde 2014, a TV por assinatura. Leia na íntegra aqui.

