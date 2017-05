Brecha de segurança é usada para extorquir usuários no mundo todo

O mundo da cibersegurança está em polvorosa nessa 6ª feira. Um novo ransomware, um tipo de vírus que exige um resgate em dinheiro para devolver o controle a um computador ou a dados digitais, está atacando sistemas Windows no mundo todo. Segundo o TechCrunch, uma determinada carteira de bitcoin, supostamente usada pelos sequestradores-hackers, já recebeu diversas transaçoes de 0,15 a 0,3 BTC, algo como USD 250 a 500, possivelmente de pessoas que preferiram pagar o resgate a ficar sem o acesso aos dados.

As notícias dao conta de ataques nos EUA e na Europa, mas até mesmo no Brasil o ataque tem causado pânico. Fontes informam que algumas equipes de TI estao enviando comunicados pedindo a seus usuários que desliguem as máquinas. “É uma falha de segurança baseada em falta de atualizaçao de máquinas. No geral, órgaos públicos ou grandes empresas tem uma grande dificuldade de atualizar os computadores”, explica Rafael Narezzi, brasileiro especialista em cibersegurança e organizador da conferência Cyber Security Summit. Segundo ele, a vulnerabilidade foi divulgada recentemente pela NSA e possibilitou esse ‘ataque coordenado’, apontando o ransomware para todos os que tinham deixado essa “porta aberta“. A recomendaçao básica para se proteger nesse caso é atualizar o seu Windows, explica Narezzi, já que as máquinas só ficam vulneráveis se ainda nao tiverem recebido o patch liberado pela Microsoft em março deste ano.

