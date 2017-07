British Airways aposta nas celebridades para vídeo com instruçoes de segurança

Voando pelo online, o novo vídeo da British Airlines com alguns famosos, entre eles o chef Gordon Ramsay, Mr. Bean e Ian McKellen. O humor inglês na mídia certa e no ‘timing’ certo (é verao na Europa, época alta do turismo) que, ao que tudo indica, daqui para frente vai deixar os passageiros mais atentos às instruçoes de segurança. Boa viagem!

