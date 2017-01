Budweiser e ESPN se unem p/ homenagear Oscar Schmidt em sua estreia na NBA

Na última 6ª feira, dia 20, a NBA anunciou que Oscar Schmidt, recordista mundial de pontos e membro do ‘Hall da Fama’, vai realizar sua 1ª partida pela liga norte-americana. Oscar é um dos atletas convidados para participar do ‘NBA All-Star Celebrity Game 2017‘ (Jogo das Celebridades), no dia 17 de fevereiro. A iniciativa faz parte de um projeto idealizado em parceria com a Budweiser, patrocinadora internacional da NBA, e a ESPN, emissora que detém os direitos de transmissao da liga nos EUA e também no Brasil. A ESPN promete uma ampla cobertura jornalística da açao, com entrevistas exclusivas, conteúdo de bastidores e muitas informaçoes sobre o NBA All-Star Weekend com a presença de Oscar Schmidt. A partida de estreia de Oscar na NBA é uma homenagem ao maior jogador brasileiro de basquete e um dos principais da história da modalidade em todo o mundo, que em 1984 abriu mao de jogar na NBA para continuar defendendo a seleçao brasileira de basquete. O All-Star Celebrity Game será disputado no Mercedes-Benz Superdome, em New Orleans, Louisianna, e exibido pela ESPN para todo o Brasil e WatchESPN.

publicidade publicidade