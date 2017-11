Budweiser está desenvolvendo cerveja para ser bebida no espaço

O homem ainda nao pisou em Marte, mas, quando pisar, provavelmente já terá cerveja para beber por lá. Isso porque a Budweiser fechou um acordo com a Estaçao Espacial Internacional para criar uma pequena cervejaria no espaço a partir de dezembro. A empresa aeroespacial SpaceX, contratada pela Budweiser, está encarregada de levar até a Estaçao Espacial 20 sementes de cevada e outros ingredientes para a produçao da cerveja. Claro, essa é apenas uma fase inicial da experiência, mas a ideia é que, por meio dela, seja possível aprender como fabricar cerveja no espaço – e, eventualmente, poder tomá-la em Marte. Legal, né? Notícia do Independent.

