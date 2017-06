‘Buraco para jogar políticos desonestos’ – quadro será leiloado no Rio

Esse quadro do artista plástico Cildo Meireles é inspirado em “certos políticos”, diz Ancelmo em sua coluna n’O Globo. A obra é de 2011 e chama-se ‘Buraco para jogar políticos desonestos’ – será que é fundo o suficiente? Estará à venda no leilao comemorativo de 111 anos da Ernano Leiloeiro, entre 20 e 22 de junho, na Vila Riso, no Rio.

