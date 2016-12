Burger King anuncia lançamento de batata frita com calda de Ovomaltine (!)

A imaginaçao das redes de fast-food desconhece limites. O mais recente exemplo disso sao as ‘Chocofritas Ovomaltine’ do Burger King – sao batatas fritas cobertas com a calda de Ovomaltine já utilizada pela rede em sobremesas como a Casquinha Recheada e o Sundae. A novidade está disponível desde o último dia 14, mas fica nas lojas por tempo limitado – o preço sugerido é de R$ 7,50 ou com desconto no combo. Segundo Ariel Grunkraut, diretor de Marketing do Burger King, a ideia surgiu de um hábito já comum dos consumidores – mergulhar a batata frita no sundae. ;-)

