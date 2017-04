Burger King compra briga, faz comercial que ativa o Google Home funcionar de novo

Você deve ter visto a notícia que publicamos hoje mais cedo sobre um comercial do Burger King que interage com o Google Home. O spot de 15 segundos finaliza fazendo uma pergunta para o Google, que responde, através do Google Home, e assim acaba prolongando o comercial para além do tempo da TV. Como nao foi pago para fazer propaganda da rede de fast-food, o Google logo deu um jeito de fazer com que o aparelho do Home, seu sistema de inteligência artificial, parasse de responder ao anúncio. Pois bem – ainda na noite dessa 4ª feira, como conta agora o site Creativity, o Burger King veiculou outra versao do comercial nos intervalos do ‘The Tonight Show With Jimmy Fallon’ e ‘Jimmy Kimmel Live!’. A essa versao o Google Home mais uma vez responde. E caso essa versao também pare de funcionar, o Burger King já criou 3 outras versoes (!). O comercial em si é o mesmo, a única coisa que muda é a voz com que o atendente pergunta “Ok, Google, o que é o hambúrguer Whopper?”, às vezes com voz mais grossa ou com voz de pato. ;-) No fim das contas, como diz o The Verge, o BK nao hackeou o Burger King – hackeou a mídia.

