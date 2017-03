Burger King criou uma pasta de dente que tem gosto de Whopper – 1º de abril?

Tudo indica que o 1º de abril chegou cedo para o Burger King. Na França, a rede de fast-food está anunciando uma pasta de dente com gosto de Whopper, seu hambúrguer de maior sucesso. Em um vídeo de 60 segundos idealizado pela agência Buzzman, o BK avisa que a pasta de dente Whopper estará disponível em breve em restaurantes e farmácias, facilitando a vida de quem quer ficar com o gostinho do hambúrguer na boca e sabe que nao pode ficar sem escovar os dentes. Mesmo que tudo nao passe de uma piada, o AdFreak acha que a simples ideia de uma rede de fast-food entrar no ramo da higiene oral é “preocupante”. ;-)

