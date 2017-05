Burger King dá Whopper de graça por toda vida para quem tem sobrenome ‘Parrilla’

Em solidariedade a todos os argentinos que, desde criança, têm que ouvir piadinhas por causa de seu sobrenome ‘Parrilla’ – em português o equivalente a grelha, churrasqueira – o Burger King resolveu presentear todos os ‘Parrilla’ do país com Whoppers de graça pelo resto da vida. Através da açao – ideia da agência David de Buenos Aires -, a rede de fast-food afirma que “tem orgulho de fazer parte da família Parrilla há mais de 60 anos“. Via Adweek.

