Burger King é o ‘Anunciante do Ano’ no Cannes Lions 2017

O Festival Internacional de Criatividade de Cannes acaba de anunciar que o Burger King foi escolhido como ‘Creative Marketer of the Year 2017‘. “O prêmio vai homenagear o Burger King por abraçar e encorajar a criatividade em sua comunicaçao de marca e pelo marketing global inspirador de seus produtos”, afirma a organizaçao do evento. Até hoje, o Burger King já conquistou 76 prêmios em Cannes, incluindo 2 Grand Prix em 2016 pela campanha ‘McWhopper’, nas categorias Print & Publishing e Media. A marca, que também levou o Grand Prix de Titanium em 2007, ganhou seu 1º Leao em 1969 – um Leao de Prata por ‘Skinny Burger’. “Burger King é uma marca que construiu uma reputaçao por campanhas de marketing que sao ousadas, corajosas e inovadoras, constantemente desafiando os limites da excelência craitiva”, elogia Philip Thomas, Chief Executive da Ascential Events. Axel Schwan, Chief Marketing Officer do Burger King, e o brasileiro Fernando Machado, Head of Brand Marketing do Burger King, receberao o prêmio durante a 64ª ediçao do Cannes Lions, que acontece entre os dias 17 e 24 de junho. Para rever alguns dos comerciais mais famosos do Burger King, acesse canneslions.com/stories.

