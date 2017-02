Burger King oferece combo só para adultos – vem com brinquedo erótico ;-)

Aos mais animados, fica o aviso – a oferta é válida apenas hoje, Valentine’s Day (Dia dos Namorados), depois das 18:00, e apenas em Israel. No país do Oriente Médio, o Burger King lançou um combo exclusivo para maiores de 18 anos. Vem com 2 Whoppers, 2 batatas fritas, 2 cervejas e 1 brinquedinho erótico. “As crianças têm seu King Jr. Mas e os crescidinhos? Adultos? Eles nao podem ter seu combo também? Pelo menos no Dia dos Namorados?”, argumenta a rede de fast-food. ;-) A ideia foi da Leo Burnett, saiu no AdFreak.

