Burger King promete Whopper grátis para quem foi demitido

Se você mora nos EUA, está desempregado e postar “Eu fui despedido. Quero um Whopper grátis” no LinkedIn, o Burger King promete enviar para a sua casa um “pacote de indenizaçao” que inclui um vale hambúrguer. Longe de servir como um consolo para o desemprego, mas um hambúrguer grátis – por que nao? A ideia surgiu por causa da palavra ‘fire’, que em inglês significa ‘despedir’, mas também significa ‘fogo’. “A intençao é deixar claro que o Burger King faz os hambúrgueres no fogo. E estamos fazendo isso de uma forma divertida, diferente e descontraída”, diz o brasileiro Fernando Machado, global brand chief da rede de fast-food. Para nao dizer que fica apenas no Whopper grátis, o pacote indenizatório do BK inclui também sessoes de 30 minutos com uma consultoria de carreiras para os 100 primeiros interessados. A propósito, o Burger King aproveita para divulgar que, nos últimos 3 anos, criou 50 mil empregos em todo o mundo. Via AdFreak.

