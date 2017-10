Burger King se disfarça de McDonald’s para o Halloween, provoca o concorrente

Um restaurante do Burger King em Queens, Nova Iorque, escolheu uma fantasia de Halloween para tirar sarro de seu maior rival. Todo o restaurante foi coberto com gigantescos panos brancos, em alusao a um fantasma, e sobre eles foi escrito o nome ‘McDonald’s’. Logo ao lado, uma placa, também fantasmagórica, avisa – “BOOOOO! Brincadeirinha, a gente ainda faz nossos hambúrgueres na grelha. Feliz Dia das Bruxas”. ;-) Aliás, até a embalagem do hambúrguer ganhou o mesmo disfarce – veja mais abaixo em post da agência David. Via Business Insider.

