Busca do Waze virou mídia para a Volkswagen – açao inédita no mundo

A Volkswagen acaba de lançar a açao de varejo “Põe no Waze”, que transforma o espaço de busca do aplicativo de trânsito em um novo formato de mídia para a Volkswagen. Criada pela AlmapBBDO, a açao é inédita na história do app. Agora, além da busca orgânica por endereços das concessionárias no aplicativo, os consumidores da VW poderao encontrar ofertas, descontos e condiçoes exclusivas de acordo com as oportunidades de cada regiao do país. Segundo a Almap, esta é a 1ª vez que a busca do Waze é utilizada comercialmente por uma montadora. “A açao também atende a um dos principais objetivos do varejo da Volkswagen: atrair o consumidor até as concessionárias, para que possam conhecer, testar e avaliar os modelos e acompanhar os lançamentos da marca”, diz o gerente executivo de Marketing e Comunicaçao da Volkswagen, Leandro Ramiro.

publicidade publicidade