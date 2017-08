Cabify lança CabiFly, serviço de viagens de helicóptero em SP

Se você é de Sao Paulo e nao aguenta mais o trânsito da cidade, surgiu uma nova opçao – a Cabify está lançando o serviço CabiFly, pelo qual o usuário pode solicitar um helicóptero para levá-lo ao seu destino. Sabe como é, para evitar o horário de rush. ;-) A iniciativa é uma parceria do app de transporte com a Voom, empresa de transporte aéreo. Segundo o Gizmodo, a pessoa que pedir o serviço será levada até o local de embarque por um carro da Cabify. Quando pousarem, outro carro da empresa fará o trajeto final. O CabiFly está disponível de segunda a sábado em Sao Paulo, das 7:00 às 20:00, e chega a custar 80% menos que o táxi aéreo tradicional. A iniciativa nao é exatamente uma novidade, já que, no ano passado, o Uber, concorrente da Cabify, chegou a oferecer o serviço UberCOPTER, que funcionava de forma semelhante.

