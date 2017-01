Cacatua roqueira estrela nova campanha da Ford – assista ao comercial

A Ford lança uma nova campanha publicitária com foco na tecnologia de comando de voz do Ka e do Ka+. Em tom bem humorado, o filme é estrelado por uma cacatua que aciona o sistema de voz para ouvir rock e dançar quando o dono sai do carro – confira no vídeo. A criaçao é da GTB Brasil.

