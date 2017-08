Cachorro da Barbie agora faz cocô – mas ela tem que limpar depois

O mundo da boneca Barbie está ficando cada vez mais completo. Até na hora de ter um cachorrinho ela nao foge das responsabilidades. O novo lançamento da Mattel agora é um cachorro com o qual a Barbie pode passear – mas ele também faz cocô e ela tem que limpar. Em seu site, a Mattel descreve o produto como “um filhote que realmente passeia e vai ao banheiro, para uma experiência de vinculaçao verdadeira”. O kit ‘Walk and Potty Pup’ vem com uma vassourinha e uma pá, para que a Barbie possa limpar as necessidades do seu caozinho. Ela já faz mais que muitos donos de cachorro por aí. ;-) Nota do DesignTAXI.

