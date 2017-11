Cada vez mais popular – Arlequina ganha sua própria série animada

A popularidade da Arlequina nao para de crescer. Mesmo com o fracasso de crítica da estreia da personagem nos cinemas com ‘Esquadrao Suicida‘, a DC ordenou a produçao de uma série animada com Arlequina como estrela. A animaçao será veiculada na plataforma de streaming da DC, que deve ser lançada em 2018. Serao 26 episódios ao todo na 1ª temporada, e os produtores esperam conseguir que Margot Robbie, que viveu a Arlequina no cinema, duble a personagem na TV também. Nota da NME.

