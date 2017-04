Camiseta usada em protesto contra José Mayer já é vendida no centro do Rio

A camiseta usada na campanha contra o ator global José Mayer, depois da acusaçao de assédio sexual feita pela figurinista Susllen Tonani, já pode ser encontrada na Dimona, loja na Saara, no centro do Rio. A peça, estampada com a frase ‘Mexeu com uma, mexeu com todas’ e com a hashtag ‘#Chegadeassédio‘, foi confecccionada pela loja a pedido de funcionárias da TV Globo. Fez tanto sucesso que o estabelecimento decidiu colocá-la à venda. Segundo nota do Ancelmo, parte da receita será doada à ONG Think Olga, que luta pelos direitos das mulheres.

