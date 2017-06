A campanha brasileira mais premiada da história é a inveja criativa da semana

A uruguaia Dominique Sarries é a convidada da Envy Chain para reiniciar a corrente, depois de termos ficado sem resposta dos responsáveis pela campanha invejada no capítulo 57 pelo Diretor Executivo de Criaçao da DDB Nova Iorque, Lucas Panizza. Com toda sua experiência como uma das mais importantes publicitárias do Uruguai, Sarries revela agora no capítulo 58 sua inveja criativa por uma ideia multipremiada no mundo todo, que marcou um antes e depois na carreira de seus idealizadores e na importância de sua agência. “Apesar de termos visto essa campanha muitas vezes, realmente nos emociona. É uma ideia que nos deixa refletindo sobre como nos sentimos com nós mesmas. Conseguiram gerar uma empatia e uma lealdade para sempre com o seu target“, afirma Sarries. Quer saber que campanha é essa? Aperta o play!

publicidade publicidade