Campanha da DPZ&T para SOS Mata Atlântica é capa da ediçao especial SP da Archive

A Lürzer’s Archive selecionou um anúncio da campanha “A Floresta Nunca Morre Sozinha”, criada pela DPZ&T para a Fundaçao SOS Mata Atlântica, para estampar uma das capas da ediçao especial Sao Paulo. A revista será lançada no dia 20 de junho no Cannes Lions. Composta por 2 anúncios – Onça e Macaco –, a campanha é um dos destaques da Archive por ser uma das melhores criadas por agências de Sao Paulo nas últimas 3 décadas, de acordo com o júri da publicaçao. “A campanha traz imagens fortes que fazem um paralelo visual entre a destruiçao da Mata Atlântica e a extinçao das suas espécies animais nativas. A floresta nao morre sozinha. Sua rica biodiversidade, com presença de milhares de espécies animais e vegetais, está em risco e precisa de socorro”, afirma Rafael Urenha, CCO da DPZ&T e diretor geral de criaçao da campanha. Também na ficha técnica estao Sergio Mugnaini, Marcello Barcelos, Daniel Motta, Silvio Amorim e Tiago Zanatta.

