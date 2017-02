Campanha da Sadia motiva processo movido por consumidores de nome ‘Luis Augusto’

A notícia é do Extra – “Desde que a propaganda do presunto Luis Augusto, divulgada pela Sadia, ganhou as redes de televisao, a vida de pelo menos dois Luis Augusto mudou. Os moradores de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, alegam que passaram a ser motivo de chacota na rua e ganharam o apelido de ‘presuntinho’ – que, para eles, nao é nada carinhoso. Por causa disso, eles entraram com uma açao de indenizaçao contra a Sadia por danos morais. Além da retirada imediata da propaganda, eles pedem R$ 30 mil cada.” Leia na íntegra aqui. Enquanto isso, já no dia 19 de julho o Conar abriu um processo para julgar o caso. O órgao informou que recebeu mais de 130 reclamaçoes de consumidores, a maioria de pessoas que se chamam “Luis Augusto” ou de pais de “Luizes Augustos”. A previsao é que a campanha seja julgada em setembro e, até lá, os comerciais devem continuar sendo veiculados, conforme explica o G1.

