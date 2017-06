Campanha de camisinha apela para a temática do terror – veja isso

Campanha da Joe Public United, da África do Sul, para as camisinhas Loveglove, aproveita o duplo sentido de certas palavras, aplicado à temática do terror, para mandar seu recado. “Você quer um pênis monstro, nao um pênis que é um monstro”, diz um dos anúncios. “Você quer um pênis matador, nao um pênis que é assassino”, diz o outro, enquanto o 3º faz uso da palavra ‘doente’, que na gíria também significa algo como ‘excepcional’, ‘irado’. Via Ads of the World.

publicidade publicidade