Campanha do Burger King desagrada família real da Bélgica – quem é o rei?

Para promover o lançamento de sua 1ª lanchonete na Bélgica, o Burger King lançou uma campanha que pede que os cidadaos belgas escolham o verdadeiro rei do país – o rei Philippe ou a rede de fast-food. No site ‘Who is the King’, se o usuário escolhe o rei Philippe, é confrontado com a seguinte pergunta – “Tem certeza? Nao é ele que vai fazer suas batatas fritas”. E assim segue, até convencer o público de que o Burger King é a escolha correta. Quem nao achou graça nenhuma nessa história foi a família real belga. Um porta-voz do palácio declarou que os monarcas nao ficaram felizes com o uso da imagem do rei na campanha, que desaprovam esse tipo de abordagem e que, como se trata de uma campanha com fins comerciais, nao teriam dado sua autorizaçao. Ciente do desgosto da família real, o Burger King agora avalia se vai ou nao fazer alteraçoes no material. Com DesignTAXI e AdFreak.

