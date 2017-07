A campanha impressa de Lego que ganhou 4 Leoes em Cannes – veja aqui

Criaçao da Ogilvy de Bangkok, na Tailândia, esses 3 anúncios impressos para a Lego ganharam 3 Leoes de Prata nas categorias Print & Publishing e Outdoor e 1 Leao de Bronze em Design. As peças mostram crianças imaginando e construindo suas carreiras dos sonhos – como astronauta, estrela do rock e bombeiro – com pecinhas do brinquedo. “Construa o futuro” é a assinatura. Apesar de muito realistas, no entanto, as roupas dos anúncios nao foram montadas com os bloquinhos coloridos – sao, na verdade, ilustraçoes feitas pelo estúdio Illusion. Como extensao da campanha, a Ogilvy está pensando em transformar os personagens dos anúncios em estruturas reais, essas sim feitas de Lego. :-) Via AdFreak.









