Campanha publicitária exalta o lado positivo do “jeitinho brasileiro” – assista aqui

O famoso “jeitinho brasileiro”, termo largamente utilizado para desqualificar atitudes repreensíveis que estao inseridas nos costumes da populaçao brasileira, é reinterpretado na nova campanha publicitária do Voopter, comparador de preços de passagens aéreas. Na peça, o bordao é usado para celebrar grandes ideias e iniciativas de brasileiros que, de alguma forma, contribuem para um mundo melhor. “Tentamos resgatar o significado original do termo ‘jeitinho brasileiro’, que representa a criatividade característica do nosso povo frente às adversidades da vida”, afirma Pettersom Paiva, CEO do Voopter. A campanha, concebida in-house, busca “resgatar a valorizaçao de um povo que nem sempre acredita em seu potencial e que depende da validaçao externa para se considerar merecedor”, diz a empresa.

publicidade publicidade