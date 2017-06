Cannes e o painel mais sincero do festival – “How to Suck Less as a Client”

Um dos painéis de hoje no Festival de Cannes chamou a atençao pelo título – “How to Suck Less as a Client“. Em português poderia ser traduzido para “Como ser um cliente menos pé no saco“, ou algo do gênero. ;-) O bate papo, promovido pelo Burger King, contou com a participaçao de Alex Schwan, CMO da rede, e do brasileiro Fernando Machado, Head of Brand Marketing. “Sejamos honestos – todo mundo acha que todos os clientes enchem o saco. Às vezes, até nós achamos que somos um pé no saco. A marca Burger King já teve seus altos e baixos. Mas no fim das contas, conseguiu construir uma reputaçao por campanhas de marketing que sao ousadas, corajosas e inovadoras“, disse a empresa no texto que convidava para o evento. Lembrando que o Burger King foi escolhido ‘Anunciante do Ano’ nessa ediçao do Cannes Lions. A propósito, o Meio & Mensagem tem mais informaçoes sobre o conteúdo do painel. Entre elas, essa declaraçao de Machado – “Se você quer encher menos o saco como cliente, entao nao seja um cliente, seja um parceiro da sua agência”.

