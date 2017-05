Cannes Lions comemora inclusao de 2 novos países e nº recorde de mulheres no júri

Já estao formados os times que avaliarao os trabalhos inscritos na próxima ediçao do Festival Internacional de Criatividade de Cannes, que acontece de 17 a 24 de junho. Este ano, a organizaçao do festival comemora a inclusao de 2 novos países entre os júris – República Dominicana e Vietnã – e um número recorde de juradas mulheres – 43% do total de jurados. Nos últimos 5 anos, o júri feminino dobrou – em 2012 eram apenas 21%. Para Madonna Badger, CCO e fundadora da Badgers and Winters e embaixadora do programa ‘See it Be it‘, do Cannes Lions, “o compromisso do Cannes Lions com a diversidade e a igualdade lança uma luz sobre toda a indústria. Enquanto apenas 11% das diretoras de criaçao sao mulheres, Cannes aumentou o número de mulheres nos júris para 43% este ano. Quanto mais os júris representam a proporçao de homens e mulheres no mundo, melhores os trabalhos premiados serao.” Terry Savage, Chairman do Cannes Lions, complementa dizendo saber que “o trabalho nao termina no gênero e esperamos trabalhar com a indústria para combater outros problemas de representaçao.” Confira abaixo a lista do jurados que representam o Brasil em Cannes este ano:

Cyber

Sergio Gordilho, co-presidente e Chief Creative Officer da Africa

Design

Mario Narita, Chief Executive Officer da Narita Design & Strategy

Direct

Moacyr Netto, VP e Diretor Executivo de Criaçao da W3haus

Film

Erh Ray, fundador e co-CEO da BETC Sao Paulo

Film Craft

Roberto Coelho, proprietário e produtor da Satelite Audio

Glass

Andrea Álvares, Chief Marketing, Innovation & Sustainability Officer da Natura Cosméticos

Media

Miriam Shirley, VP de Mídia da Publicis Media

Mobile

Rafael Pitanguy, Vice Presidente de Criaçao da Y&R

Outdoor

Bruno Prosperi, Diretor Executivo de Criaçao da AlmapBBDO

Print & Publishing

Claudio Lima, VP Diretor Executivo de Criaçao da Ogilvy

Product Design

Elisabete Castanheira, Designer Gráfica e de Produto

Promo & Activation

Celio Ashcar Jr., sócio da Aktuellmix

PR

Gabriel Araujo, VP e Diretor Executivo de Criaçao da Ketchum

Radio

Mario D’Andrea, presidente e Chief Creative Officer da Dentsu (presidente do júri)

Titanium and Integrated

Nizan Guanaes, fundador do Grupo ABC

Health & Wellness

Diego Freitas, Diretor de Criaçao da Havas Life Sao Paulo

