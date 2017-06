Cannes Lions | Menos verbas nas agências, menos participantes

Sabe aquela célebre contençao de despesas que está sempre presente nos ‘budgets’ das empresas? Pois é, agora veio parar no Cannes Lions – os grandes da publicidade mundial resolveram diminuir as verbas para enviar os seus profissionais ao festival. O motivo? As incertezas políticas e econômicas, depois de um 1º trimestre tímido. Gastos mais do que controlados parecem estar na ordem do dia e claro, da noite, para os sortudos que vao com tudo pago. De acordo com informaçao avançada pelo Wall Street Journal, em notícia do Meios&Publicidade, cada multinacional gasta entre 7 a 17 mil euros por participante. A WPP espera cortar 25% das despesas. A Interpublic aponta para 10%. A Dentsu Aegis vai enviar menos gente que no ano passado, onde 350 colaboradores marcaram presença. O grupo Havas enviou um comunicado aos executivos pedindo cautela com o orçamento a ser utilizado durante o evento. Tempos estranhos esses… Será que os leoes de Cannes já começaram a virar prêmios em extinçao? Já posso até ouvir os rugidos…

