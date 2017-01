Cannes Lions ‘trolla’ Donald Trump ao anunciar presidentes de júri no Twitter

Quem conta é o Agency Spy – diz que a organizaçao do Festival de Criatividade de Cannes escolheu um slogan “incomum” para anunciar os presidentes de júri da ediçao 2017 do evento. No Twitter, junto ao link para a página que lista os presidentes deste ano, o @CannesLions mandou essa – “Conheça os presidentes nos quais você pode acreditar.” A propósito, Mario D’Andrea, presidente e Chief Creative Officer da Dentsu Brasil, presidirá o júri da categoria Radio este ano.

