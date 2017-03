Cannes ‘photoshopa’ atriz Claudia Cardinale em pôster e gera discussao

Se o pôster oficial do Festival de Cinema de Cannes 2017 empolgou fãs da sétima arte por contar com a atriz italiana Claudia Cardinale, ele decepcionou muita gente. O pôster, que traz Cardinale fotografada num telhado em Roma em 1959, parece ter sido vítima de Photoshop para emagrecer a atriz. Publicaçoes francesas, como os jornais Libération e Le Monde, trouxeram o questionamento e até mostraram as diferenças entre a foto original e a imagem contida no pôster: houve alteraçoes na cintura e na grossura das pernas, ambas afinadas. Nas redes sociais, feministas questionaram: se nem Claudia Cardinale é bonita o suficiente para nao precisar de Photoshop, quem seria? A própria atriz, no entanto, discordou. Hoje com 78 anos, ela disse ao site The Huffington Post: “essa imagem foi retocada para acentuar o efeito da iluminaçao e me transformar numa personagem de sonho. Essa preocupaçao por realismo nao faz sentido nesse caso e, como uma feminista comprometida, eu nao vejo afrontas ao corpo feminino. Há coisas mais importantes para discutir no nosso mundo. É apenas cinema.” Você concorda? Matéria do The Guardian.

Why the need to alter Claudia Cardinale’s body so dramatically for #Cannes2017 official poster? pic.twitter.com/jvMEfejZUc — Anna Rose Holmer (@BARFH) 29 de março de 2017

