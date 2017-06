#CannesLions2017 | Brasil conquista 9 Leoes em Digital Craft e Radio

Por enquanto sao mais 9 Leoes para o Brasil nessa 6ª feira, penúltimo dia do Festival de Cannes – 2 em Digital Craft, ambos da AlmapBBDO, e 7 em Radio – 3 da JWT, 1 da CCZ*Wow, 1 da Dentsu, 1 da Ogilvy e 1 da Y&R. Confira a lista logo abaixo. Ao todo já sao 97 Leoes brasileiros, e o país ainda tem chances de ganhar Leao nas categorias Film e Integrated.

DIGITAL CRAFT

Ouro – Nosferatu, AlmapBBDO, Getty Images

Bronze – Nosferatu, AlmapBBDO, Getty Images

RADIO

Ouro – Hitler, Y&R, CEPIA (Cidadania Estudo Pesquisa Informaçao Açao)

Prata – Eyes/Heart (campanha), CCZ*Wow, Rádio Jovem Pan

Prata – The Voice of Art, Ogilvy, IBM

Bronze – More Than 70%, JWT, Instituto Azmina

Bronze – Speed-O-Track, Dentsu, Arteris

