#CannesLions2017 | Brasil encerra o Festival de Cannes com 99 Leoes

O sábado trouxe mais 2 Leoes para o Brasil no Festival Internacional de Criatividade de Cannes – “Price on the Jersey“, da DM9DDB para o Walmart, levou bronze na categoria Integrated, e “Everything in Black & White”, da F/Nazca S&S para Leica Gallery SP, ganhou bronze em Film. Assim o Brasil encerra sua participaçao na 64ª ediçao do Cannes Lions com 99 Leoes – 14 de Ouro, 33 de Prata e 52 de Bronze -, superando os 90 prêmios conquistados em 2016. Até hoje, o melhor desempenho do país foi em 2014, quando levamos para casa 116 Leoes. A AlmapBBDO, que no ano passado levou o título de ‘Agência do Ano’, dessa vez ficou em 2º lugar, atrás da vencedora Clemenger BBDO, da Austrália. Confira abaixo todos os Leoes brasileiros deste ano:

