#CannesLions2017 | Bronze de Portugal vale ouro para a saúde e o bem-estar

No rescaldo deste ano em Cannes – uma verdadeira explosao de prêmios, troféus, encontros, palestras, festas e afins – Portugal salvou o seu Leao de Bronze com rapidez e muita criatividade. Em apenas 1 minuto, a equipe da FCB Lisboa – com um spot de rádio para a marca de preservativos ‘Harmony’, na categoria ‘Health and Wellness’ – conseguiu a proeza de lembrar o que muitos por distraçao ou falta de cuidado às vezes esquecem… Ouça logo abaixo.

